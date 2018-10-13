Что необходимо знать о грибке ногтей

По экспертным оценкам, грибковыми болезнями ногтей – онихомикозами – страдают от 10 до 20% населения.

При развитии этого недуга возникает зуд, ногти начинают шелушиться, становятся ломкими, ногтевая пластина утолщается и тускнеет, по краю ногтя появляется желтоватый или белесоватый налет. В число факторов, способствующих развитию грибка ногтей, входят следующие: Профессия. Представители профессий, вынужденные в течение долгого времени носить тесную обувь и регулярно контактировать с водой (военные, шахтеры, спортсмены), подвергаются повышенному риску заражения грибком. Теплая влажная среда представляет собой отличную питательную среду для размножения возбудителей этого заболевания. Причем среди жителей больших городов онихомикозы распространены больше, чем среди жителей сел и деревень, что характеризует их как «болезнь цивилизации».

Пол. У женщин онихомикоз, вызванный грибками рода Candida, распространен в три раза сильнее, чем у мужчин. Зато мужчины в большей степени подвержены остальным видам грибковых болезней ног.

Возраст. У детей грибковые инфекции ногтей встречаются очень редко. Обычно онихомикоз поражает людей в возрасте от тридцати лет и старше. Этот феномен обусловлен быстротой роста ногтей и силой иммунной системы у детей.

Заболевания. Развитию онихомикоза способствуют ухудшение кровоснабжения ног при варикозе или сердечной недостаточности, ослабление иммунной системы, эндокринные болезни, а также продолжительное употребление кортикостероидов и антибиотиков.

Травмы рук и ног. Посетительницы салонов красоты подвергаются повышенному риску заражения. Незначительное повреждение ногтей в ходе маникюра или педикюра – и грибок находит новую жертву.

Несоблюдение гигиенических правил. Заразиться онихомикозом очень легко. Для этого достаточно лишь поносить некоторое время чужую обувь или походить по влажному полу сауны или бассейна. Грибковые споры способны на протяжении многих лет жить на влажной, в особенности деревянной, поверхности, дожидаясь новых жертв. Инфекционное заболевание передается через случайный контакт с зараженным человеком. Зачастую им заражаются члены одной семьи, пользующиеся общими мочалками, полотенцами и обувью, а также недостаточно тщательно обрабатывающие ванну после купания.

Индивидуальные особенности организма. У людей с узкими промежутками между пальцами онихомикоз встречается чаще, поскольку такие стопы хуже «дышат». Очень часто онихомикозами болеют люди, у которых наблюдается повышенная потливость ног, обусловленная передающейся по наследству дисфункцией центров головного мозга, которые отвечают за регулирование функционирования потовых желез.