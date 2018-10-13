Как быть, если захлопнулась входная дверь

Многие люди хотя бы однажды оказывались в нелепом положении: замок на входной двери сломался, либо она захлопнулась, а ключи находятся внутри квартиры или потеряны. Из такой ситуации существует несколько выходов.

Ниже приведен ряд полезных рекомендаций, когда вам требуется срочное вскрытие дверей.

Обращение за помощью к соседям. Первым делом нужно попросить отдать дубликаты ключей тех, кому они были вручены, – соседей или родственников. Если этого не было сделано заблаговременно, то можно воспользоваться иными способами помощи со стороны соседей. Владельцы квартир, расположенных на первых и вторых этажах, часто предпринимают попытки проникнуть в свое жилье через соседский балкон. Однако следует помнить о том, что это крайне опасное дело, и без специальной подготовки лучше не подвергать риску свое здоровье и жизнь.

Обращение за помощью в службу спасения. В случае потери ключей или нахождения единственного комплекта внутри квартиры можно позвонить в службу спасения, набрав с городского телефона 01, а с мобильного – 112. Затем надо разъяснить ситуацию диспетчеру. Он либо подскажет телефон специальной службы, либо сам направит бригаду на место происшествия.

Платная помощь профессионалов. Если ситуация не носит экстренного характера, то можно позвонить в управляющую компанию и вызвать мастера. Однако в большинстве случаев этот способ решения проблемы требует много времени. Диспетчер примет заявку, однако гарантий скорого прибытия слесаря он не даст. Можно также обратиться в одну из коммерческих фирм, оказывающих услуги по открытию дверей. В интернете есть контактная информация большого количества небольших компаний, работающих круглосуточно. За это придется заплатить не менее полутора тысяч рублей. Еще один вариант заключается в использовании услуг промышленных альпинистов, которые проникнут через окно в жилье, расположенное на любом этаже, и откроют дверь изнутри. Их услуги обойдутся как минимум в четыре тысячи рублей.

Какой бы вариант из вышеперечисленных ни был выбран, прибывшим на помощь спасателям или мастерам необходимо предоставить доказательства того, что вы просите их открыть дверь именно своей квартиры. Лучше всего, если на руках имеется паспорт, где указан адрес регистрации, совпадающий с адресом квартиры, которую нужно открыть. При его отсутствии необходимо предъявить доказательства в виде соответствующих документов после открытия двери. Кроме того, можно обратиться к соседям, чтобы они подтвердили факт вашего постоянного проживания в этой квартире.