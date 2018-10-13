Как пройти медкомиссию для получения прав: алгоритм действий

Водительские права - документ, без которого человек не сможет на законных основаниях управлять транспортным средством. Для получения этой карточки человеку приходится сталкиваться с различными трудностями и испытаниями. Например, с водительской медкомиссией. Прошел ли ее шофер или нет при оформлении В/У? Всегда ли необходимо записываться на прием к врачам для получения формы В/У-003? Сколько это стоит? Ответы на данные вопросы значительно облегчат жизнь каждому шоферу. Не исключено, что в том или ином случае можно не задумываться над водительской комиссией.

Когда требуется

В России с недавних пор действуют новые правила оформления прав на авто. Если потенциальный шофер прошел медкомиссию установленного образца, это будет огромным плюсом. Только сначала необходимо понимать, что справка В/У-003 нужна не всегда.

Сегодня медосмотр для шофера нужен, если:

происходит первичное оформление водительских прав;

обмен документа вызван изменением состояния здоровья заявителя;

человек прошел обучение и теперь в его правах появляется новая категория управления ТС;

права заменяются в связи с окончанием своего действия.

Во всех остальных случаях медкомиссия не требуется. Водительские права будут оформляться без нее.

Важно: справка о состоянии здоровья при обмене В/У во всех остальных ситуациях предоставляется по желанию шофера.

Где пройти

Что нужно, чтобы пройти медкомиссию на права? Никакой специальной подготовки эта операция не требует.

Где проходят комиссию на права? Сегодня подобные услуги могут быть оказаны в следующих местах:

в частных многопрофильных клиниках;

районных поликлиниках;

больницах с поликлиническими отделениями.

Если шофер решает обратиться за помощью не в частный медцентр, ему придется дополнительно сходить к психиатру и наркологу заранее. Данные специалисты находятся в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства заявителя.

Инструкция: обращаемся в частый центр

Прохождение водительской медкомиссии в частной клинике обычно отнимает минимум времени и сил. Шоферу предстоит:

Записаться на комиссию. Собрать определенный пакет бумаг для успешного получения услуги. Он будет минимальным. Обратиться в выбранную клинику в назначенное время и пройти обследование. Сначала необходимо сдать ряд анализов. Оплатить медицинское обслуживание и получить на руки форму В/У-003.

Кажется, ничего трудного и непонятного в описанном алгоритме нет. Действительно, прохождение медкомиссии на права в частной клинике доставляет минимум хлопот. Несмотря на это, не все шоферы согласны обращаться в платные медцентры. Если же вам нужно пройти медкомиссию для замены прав, то советуем прочесть эту пошаговую инструкцию: https://businessman.ru/medkomissiya-dlya-zamenyi-prav-chto-vhodit-gde-proyti-srok-deystviya.html.

Инструкция: комиссия в поликлинике

Водительская медкомиссия может быть пройдена в обычной поликлинике. Этот вариант развития событий имеет свои недостатки, но о них поговорим позже. Сначала выясним, как получить форму В/У-003.

Чтобы справиться с поставленной задачей, водителю нужно:

Записаться и сходить в местные диспансеры к наркологу и психиатру. Эти специалисты выдадут справки о том, что заявитель не состоит на учете как больной или зависимый. Подготовить некий пакет документации для записи на основную комиссию. Обратиться в поликлинику с заявлением и документами. Оплатить водительскую комиссию. Сдать необходимые анализы, а затем посетить некоторых узких специалистов. Получить на руки медицинское заключение установленной формы. Поставить на документ печать.

Вот и все. Теперь форму В/У-003 можно отнести в ГИБДД. Если гражданин не прошел медкомиссию (не посетил каких-либо специалистов или не сдал анализы) или во время обследования выявились противопоказания для управления ТС, справку не выдадут.

Выписки для записи в частный центр

Как уже было сказано, водитель должен в обоих указанных случаях подготовить некоторый перечень справок. Без них заявителя не запишут на комиссию.

Что пригодится шоферу? Документы для прохождения медкомиссии на права в частном центре потребуются следующие:

паспорт;

военный билет;

деньги;

права или сертификат об окончании обучения вождению.

Обычно этого достаточно. Нарколога и психиатра отдельно проходить не потребуется. Все специалисты будут находиться в одном здании, что значительно облегчает процесс.

Справки для поликлиники

Медкомиссия для получения прав в государственной поликлинике может быть пройдена после предварительной записи. При этом шофера не запишут на примем без определенных справок.

Каких? Если планируется медосмотр в государственной поликлинике, человеку придется подготовить:

идентификатор личности;

заявление;

СНИЛС;

полис ОМС;

выписку от нарколога;

справку от психиатра;

водительские права или сведения о сдаче экзаменов по вождению;

деньги;

фотографию заявителя.

Подготовить все это не так уж и трудно. На практике реальные затруднения возникают на этапе записи к наркологу и психиатру.

Список врачей

Чтобы водитель успешно прошел медкомиссию для В/У, ему нужно посетить некоторых узких врачей-специалистов, а также сдать определенные анализы. О чем идет речь?

Водительская комиссия включает в себя следующих специалистов:

нарколога;

психиатра;

терапевта;

невролога;

хирурга;

ЛОРа;

окулиста.

Пожилым необходимо дополнительно заглянуть к кардиологу. Указанные специалисты являются обязательными. Они могут направлять водителя и к другим врачам, при необходимости.

Об анализах

Следующий немаловажный вопрос - это то, какие анализы пригодятся гражданину при прохождении водительской комиссии. Их не так уж и много.

В идеале шоферу нужно подготовить:

общие анализы крови и мочи;

флюорограмму;

ЭЭГ.

Нарколог может проверить кровь на алкоголь. Кроме того, при необходимости, узкие специалисты имеют право направить водителя на дополнительные исследования. Это редкое, но имеющее место на практике явление.

Стоимость

Шофер прошел медкомиссию? Тогда можно забрать справку для ГАИ, подписать ее у терапевта или врача общей практики, а затем поставить на нее печать медучреждения. Сколько стоит осмотр водителя?

Однозначного ответа нет, но платить придется в любом случае - и при обращении в частные клиники, и при записи в государственные больницы. Поэтому далее изучим стоимость обслуживания в общих чертах.

В среднем, за водительскую медкомиссию в частной клинике граждане платят от 6 тысяч рублей. Если же идти в государственную поликлинику, расходы будут меньше - около двух тысяч рублей.

Более точные данные рекомендуется уточнять в выбранном медицинском центре. В любом случае, обращение в частную клинику окажется дороже государственного обслуживания.

Сроки прохождения

Документы для водительской медкомиссии мы изучили. А сколько времени отнимет медицинский осмотр?

Дело в том, что и тут не удастся дать однозначный ответ. В частных клиниках обычно водительская комиссия отнимает от одного часа до нескольких дней. В целом обслуживание осуществляется быстро.

Если же идти в государственную поликлинику, приема некоторых специалистов можно ждать неделями. При подобных обстоятельствах полный медицинский осмотр способен отнять от одного месяца и более.

Что выбрать

Нужно, чтобы человек прошел медкомиссию на водительские права с минимальными затруднениями? Тогда придется взвесить все плюсы и минусы предложенных вариантов.

Чаще всего граждане обращаются за помощью в частные клиники. Там врачи работают быстро, учреждения предлагают повышенный комфорт, отсутствует необходимость дополнительного визита в диспансеры. Но, как можно было заметить, шоферу придется потратиться.

Если не хочется переплачивать, можно спокойно пройти водительскую комиссию в государственной поликлинике или больнице. За символическую плату человеку обязательно помогут в оформлении формы В/У-003. Только займет соответствующее обслуживание немало времени.

Окончательное решение относительно того, куда записываться на водительскую комиссию, каждый гражданин принимает самостоятельно. Как уже было сказано, все чаще население отдает предпочтение частным клиникам.

Новая форма бланка

С некоторых пор в России начали оформлять новы справки для ГАИ - по форме В/У-003. Чем такой бланк отличается от своей старой интерпретации?

В нем можно заметить следующие изменения:

Форма распечатывается на бланке А5 с двух сторон. На лицевой стороне документа отсутствует место под личное фото заявителя. В бланке больше нет места для диагнозов узких специалистов. Вместо этого в форме отводится строчка с конечным вердиктом. Медицинская справка для ГАИ на права теперь содержит личные данные врача, оформившего выписку.

Несмотря на такие корректировки, документ остается по-прежнему информативным. Действительна форма В/У-003 всего год после ее вручения.