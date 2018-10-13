Ключевые моменты ремонта квартиры «под ключ»

При планировании ремонта квартиры необходимо принимать во внимание, что данный процесс является довольно трудоемким и связан с большими сложностями.

Чтобы обеспечить качественное выполнение всех связанных с этим работ, желательно обратиться за помощью к опытным профессионалам. Они могут выполнить ремонтные работы любой сложности, включая косметический ремонт, капремонт, евроремонт. Среди различных возможных вариантов оптимальным считается комплексный ремонт квартир «под ключ».

При использовании данной услуги команда специалистов производит все работы в доме клиента – от перепланировки и полной замены дверей, окон, инженерных коммуникаций до отделочных работ и оформления дизайна интерьера. Таким образом, ремонт квартиры под ключ обеспечивает следующие преимущества:

В квартире работают исключительно высококвалифицированные профессионалы с большим опытом деятельности в данной сфере.

Все работы осуществляются одной командой специалистов, что обеспечивает их полную согласованность.

Наличие специальных разрешений на выполнение демонтажных работ и перепланировки.

Для ремонта используются только высококачественные материалы от хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Наличие спецоборудования и всех необходимых инструментов.

Завершение крупномасштабной работы осуществляется точно в установленный срок.

Высокое качество выполняемых работ гарантируется надежной фирмой.

Гибкое ценообразование.

Полная безопасность.

Для выполнения ремонта под ключ в своей квартире сначала нужно выбрать надежную фирму и позвонить в нее, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы. Затем надо согласовать с менеджером фирмы время визита в квартиру замерщика, который определит предстоящий объем ремонтных работ. На основании этой информации составляется полная смета. Стоимость ремонтных работ, указанная в ней, является окончательной. Добросовестная фирма не будет в дальнейшем требовать от заказчика внесения каких-либо дополнительных платежей. В ходе ремонтных работ учитываются все пожелания заказчика относительно интерьера. После утверждения клиентом предварительной сметы производится закупка стройматериалов и начинается ремонт. Работы выполняются поэтапно. В случае правильного выбора исполнителя можно рассчитывать на качественное выполнение комплексного ремонта квартиры точно в установленный срок.