С каждым годом условия въезда в разные страны упрощается, но, несмотря на это, большинство государств граждане РФ могут посетить только при наличии загранпаспорта. В текущем году получить его не сложнее, чем раньше: нужно лишь подготовить необходимый пакет документов.

Что касается стоимости и сроков изготовления, то эти критерии напрямую зависят от вида паспорта.

Для чего необходим заграничный паспорт?

Загранпаспорт – это документ, удостоверяющий личность россиянина при пересечении границы иностранного государства, а также при возвращении на родину. Он содержит основную информацию о его владельце: гражданство, ФИО, дату рождения, пол и родственные связи. Кроме того, в него ставятся отметки о посещении стран и выданные визы.

Иными словами, отправиться за рубеж на отдых, в командировку, на учебу, работу, лечение или в гости к родственникам, без наличия загранпаспорта не получится. Срок его действия составляет 5 или 10 лет, в зависимости от варианта его образца.

Особенности получения загранпаспорта

Сегодня чтобы оформить загранпаспорт можно заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг. Что очень удобно, так как нет необходимости выстаивать живую очередь. Но тут следует помнить, что для совершеннолетних граждан РФ и тех, кому еще не исполнилось 18 лет заявки разнятся. Кроме того, бланк не должен содержать ошибок, опечаток и исправлений.

Прежде чем оставить заявку нужно будет пройти регистрацию на портале. Тут же при необходимости можно будет внести оплату госпошлины. После того, как бланк будет заполнен, отправителю придет приглашение посетить отделение ГУВМ, в котором будет указана дата и точное время приема.

Чтоб не терять впустую время, до этого срока можно заняться сбором необходимого пакета документов. Их перечень указан на портале Госуслуги и на официальном сайте МВД РФ. Наличие всех бумаг поможет сразу же начать оформление заграничного паспорта. Как правило, документ уже по истечение 20 – 30 дней выдается на руки владельцу. Но этот срок может быть увеличен, если документы были поданы не по месту прописки заявителя.

Где можно оформить загранпаспорт?

Заявление на получение заграничного паспорта можно подать в трех учреждениях: