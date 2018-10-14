Российская экономика обречена остаться нефтегазовой

Журнал «Эксперт» впервые в России провел масштабное исследование инвестиций российских компаний в основные фонды. На основе исследования составлен рейтинг 200 самых активных инвесторов.

Первую десятку инвесторов в России по итогам пяти лет деятельности составили: «Газпром», вложивший в основные фонды за 5 лет 6,89 трлн руб., «Роснефть» с вложениями за этот период в размере 3,32 трлн руб., «ЛУКойл» - 2,67 трлн руб. инвестиций за пятилетний срок, РЖД - 2,33 трлн руб. за пятилетку, «Газпром нефть» - 1,57 трлн руб., «Транснефть» - 1,5 трлн руб., «Ямал СПГ» - 1,35 трлн руб., «Росатом» - 1,21, «Российские сети» - 1,06 и «Сургутнефтегаз» - 847,8 млрд руб.

Сугубо технологическая компания появляется на 14-м месте, это АФК «Система» с инвестициями 492 млрд руб., ей предшествуют «Росэнергоатом», «Ростехнологии» и «Сибур». На 15-м месте появляется металлургия, это ГМК «Норильский никель», а с 22-го места («Магнит») - розница. Другие крупные отраслевые позиции: на 25-м месте - Группа «Еврохим», на 42-м - ГК «Совкомфлот», на 43-м - СУЭК, на 62-м АвтоВАЗ, на 65-м - «Вертолеты России», на 94-м - Группа «Черкизово», на 120-м - «Яндекс».

Своей недавней и сегодняшней активностью инвесторы показывают, какой будет экономика завтра, куда идет развитие, пишет «Эксперт» Именно так, через инвестиции крупный бизнес проявляет свое видение перспективы на ближайшее десятилетие. «И похоже, в России завтра будет таким же, как вчера», - делает вывод издание. Основные инвестиции в стране по-прежнему идут в добычу нефти и газа — десяток мейджоров обеспечивают более 55% всех вложений, которые делают российские компании крупного бизнеса.

Но хотя объем вложений в нефть и газ даже нарастает, тут зреет другая проблема: сам сектор теряет рентабельность, подсчитал «Эксперт». Исключения из этого тренда есть, но они единичны.

Подробнее читайте в статье: «За краем нефтегазового горизонта»



