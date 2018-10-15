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Москва, 15.10.2018

Механик случайно взорвал F-16, патрулировавший границу с РФ

«Expert Online» 2018
  • Механик случайно взорвал F-16, патрулировавший границу с РФ
EPA\TASS

Во время подготовки к вылету на военном аэродроме Фолерннс в Бельгии произошло «ЧП», в результате которого был уничтожен истребитель F-16, сообщает Business Insider.

Авиамеханик случайно нажал не на ту кнопку и выстрелил из пушки «Вулкан», установленной на истребителе F-16. Снаряд угодил в другой F-16, стоявший недалеко на взлетно-посадочной полосе. Самолет был заправлен для вылета и поэтому вспыхнул, как спичка. С огнем боролись около 30 пожарных, но все их усилия оказались тщетны – F-16 полностью сгорел. Незначительные повреждения получили еще два самолета, стоявшие поблизости.

Администрация аэропорта расследует происшествие. К счастью, обошлось без жертв. Два механика, обслуживавшие истребители F-16 по соседству, обратились в госпиталь с жалобами на проблемы со слухом.

На военном аэродроме Флореннс дислоцированы бельгийские F-16. Они входят в ВВС НАТО и патрулируют воздушную границу с Россией.

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