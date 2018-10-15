Италия может развалить Евросоюз

Куда ни кинь, всюду клин

Новое итальянское правительство может потребовать от Евросоюза реструктуризации долга страны. В этом случае, как полагают аналитики, ЕС может развалиться — такое мнение приводит австрийское издание Contra Magazin. В материале в частности отмечается, что сторонниками независимости страны от Евросоюза являются глава МВД Маттео Сальвини и министр экономического развития страны Луиджи Ди Майо. Чиновники уже подготовили новый проект бюджета, согласно которому, в случае выхода из объединения, в стране будут понижены налоги и универсальный доход.

Сегодня госдолг Италии превышает два триллиона евро. Помимо этого у страны задолженность около триллиона евро по системе Target2, а сама банковская система находится в кризисе.

Если Евросоюз окажет помощь Италии, имеющей на сегодняшний день дефицит бюджета, превышающий допустимые властями региона отметки, его ждет развал, уверены аналитики рынка. Другие проблемные страны, например, Испания и Греция, будут настаивать на таких же решениях в их отношении. Но если помощь оказана не будет, ЕС может ждать выход Италии из его состава. Куда ни кинь, всюду клин.

Новая правительственная коалиция Италии уже представила Брюсселю свой план. Он предполагает, что сильные страны региона должны разрешить Риму сверстать бюджет страны с превышением допустимых в еврозоне лимитов дефицита. Это связано как с огромным внешним долгом страны, так и с уже имеющимся дефицитом бюджета.

Аналитики, на чье мнение ссылается Contra Magazin, считают, что если Италия «продавит» свою позицию в Еврокомиссии, то это может привести к концу Евросоюза, во всяком случае: в его нынешнем виде. Такая угроза дает возможность Италии давить на Германию, Францию и Еврокомиссию.

Почву подготовила сама Германия

Как напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, еще на ранних стадиях создания Евросоюза Германия по сути заставила Грецию, Италию, Испанию и отказаться от определенных видов бизнеса в обмен на дотацию компаниям этих стран, в случаях, когда они соглашались свернуть деятельность.. Среди таких компаний было немало и весьма старых и заслуженных.

Логику, в частности, можно проследить на примере рыболовства и туризма, которые входят в число основных отраслей деятельности южных стран, поясняет аналитик. Так же, рыболовство есть в северных странах, таких как Финляндия, Дания, Швеция. Чтобы не сталкивать их лбами в рамках одного союза, Германия решила из этих двух видов деятельности оставить «южанам» один туризм. Сумма, обещанная в качестве дотаций, была привлекательна, и в семьях стоял нетрудный выбор: ничего не делать, отказавшись от бизнеса, и получить деньги сразу, либо продолжать вкалывать. Выбор во многих случаях упал на дотации.

Шли годы, и к 2010-м годам деньги стали заканчиваться. Одновременно сильно подскочила безработица, и население стало устраивать митинги. Денег странам сало не хватать и они обратились к Германии и МВФ. Деньги дали — с условием повысить налоги и снизить все пособия. Это очень удобно для МВФ: дать денег и выдвинуть при этом невыполнимые для подъема экономики условия, ведь в этом случае страна не поднимется и обратится за очередным траншем ещё не один раз.

Тогда во всех СМИ писали о крахе Европы. На самом деле, это рано или поздно произойдёт. Либо южные страны будут протестовать, либо — граждане Германии с лозунгами «отказываемся кормить всю Европу».

А то, что можно вить веревки и из Германии показала Великобритания, говорит аналитик. Сейчас очередь Италии. И у них все козыри на руках — ведь их уже спонсировал МВФ, и это не помогло уменьшить безработицу. Сейчас руководство Италии просто хочет изменить условия и значительно снизить налоги. Политикам Германии сейчас надо что-то придумать, ведь их страна — одна против многих. Если свои условия протащит Италия, с такими же сразу придут Испания, Греция и Португалия. А если не достигнут договоренностей с Италией, она просто получит дефолт, что так же не выгодно всей Европе, не говоря уже о том, что за Италией повторят сценарий дефолта остальные. Германия и МВФ сейчас в серьезной ловушке, когда оба сценария приводят к поражению, заключает Екатерина Туманова.

Еще не развал, но уже шантаж

Кстати, шантаж Евросоюза со стороны стран-должников – не изобретение Италии, добавляет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Этим проявила себя ещё Греция в 2015 году, причём небезуспешно. Нынешняя ситуация в Италии, при всём её напряжении, тем не менее не столь остра, как в Греции времён «раннего Ципраса». Между тем, положение в Италии действительно сложное. Банковская система в упадке, государственный долг достиг размера более 2 триллионов евро, что составляет 131,8% ВВП, тогда как в еврозоне в целом он 86,7%. Безработица в Италии 9,7% при 8,1% общеевропейской. Тем не менее, в стране сохраняется экономический рост на 1,2% в год, то есть нет рецессии, существует потенциал для выхода из сложного положения.

И речь идёт о том, что предложенный правительственной коалицией проект бюджета содержит его дефицит в размере 2,4%, напоминает эксперт. Это выше, чем допустимая в Евросоюзе отметка 2%. Но даже министр финансов Италии Джованни Триа выступает против такого размера дефицита бюджета, и ранее были проектировки, укладывающиеся в сакраментальные 2%. Таким образом, явно происходит политическое, а не экономическое давление на ЕС со стороны евроскептиков из правительства. И в конце концов окажется, что Италия не предполагает выходить из Евросоюза, опасность чего была в случае с Грецией. А просто добивается более выгодных условий реструктуризации долга.

Впрочем, существованию Евросоюза в данном случае ничего не грозит, кроме, может быть, неких компромиссных вариантов договорённости с Италией, более мягких по сравнению с имеющейся практикой, уверен Марк Гойхман. И вот какова может быть дилемма на переговорах. Если Италия не готова укладываться в 2%, то ей всё же дадут относительно льготные условия погашения долга, чтобы всё-таки сохранить принцип 2%. Хотя бы для того, чтобы не было соблазна его нарушать другим странам, ссылаясь на прецедент. Но в этом случае для них может открыться возможность также шантажировать ЕС своими экономическими «болячками» для получения льгот. Претендентов на это может оказаться немало: Испания, Португалия, та же Греция — практически вся южная Европа, заключает он.