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Москва, 15.10.2018

Куда вкладывать деньги в России: «кошки», «звезды» и прочие

«Expert Online» 2018

«Есть ли смысл инвестировать в российские активы»? — задается вопросом журнал «Эксперт» в связи с публикуемым в понедельник рейтингом 200 компаний-инвесторов в российскую экономику. Издание выделило четыре группы предприятий и маркировало их согласно бостонской матрице. К указанным направлениям инвестиций относятся как те, которые можно осуществлять самостоятельно в качестве предпринимателя, так и (в большей степени) такие, где выгодно (или невыгодно) быть акционером.

Низкомаржинальными, но оборотистыми и быстроокупаемыми видами бизнеса оказались торговля и стройка — «Кошки», где необходимы лишь минимальные инвестиции.

«Звезды», они же самые «сладкие» бизнесы — высокомаржинальные при относительно небольшом объеме инвестиций: порты, аэропорты, трубопроводы, водоканалы, некоторые виды газовых проектов.

Как на затратные, но и доходные «Дойные коровы» издание указывает на «Росатом» и ФСК ЕЭС, а также на сотовых операторах.

«Собаки», низкомаржинальный бизнес, как по выручке, так и по инвестициям (самая многочисленная группа в стране), это большинство промышленных предприятий, и, скажем, компании, занимающиеся теплоснабжением.

«НоваТЭК» и Якутский ТЭК журнал называет двумя газовыми «дойными коровами» с высокой рентабельностью. Близки к ним по эффективности «Роснефть» и «ЛУКойл», а вот «Газпром» методично из года в год наращивает затраты, однако рентабельность этой крупнейшей корпорации страны заметно снижается.

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