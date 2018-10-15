Рейтер: унизительные новости для Меркель, отставка все ближе

Итоги выборов в Баварии стали унижением для канцлера Ангелы Меркель, пишет Рейтер в понедельник в обзоре немецких СМИ. Ее союзники по партийному альянсу ХДС/ХСС показали в воскресенье худший результат на выборах в Баварии почти за 70 лет, а поддержка социал-демократов (СДПГ), которые также входят в правительственную коалицию, снизилась вдвое.

Итоги выборов в Баварии увеличивают вероятность отставки Меркель уже в ближайшее время, считают немецкие издания.

«Результат в Баварии - это голосование против великой коалиции в Берлине», - отмечает Die Welt.

Представители СДПГ вынуждены признать, что ставка на противоречия между ХДС и ХСС даст им козырь на выборах в баварский ландтаг, однако эти ожидания провалились.

Теперь лидерам социал-демократов придется отреагировать на критику рядовых членов партии, которые были недовольны альянсом с консерваторами и требовали исполнения предвыборных обещаний перейти в оппозицию в случае поражения на выборах 2017 года.

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл заявил в понедельник, что в повестке партии вопрос о том, следует ли оставаться в коалиционном правительстве.

Следующим ударом по правящим партиям могут стать выборы в Гессене, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Особенно чувствительными результаты голосования могут оказаться для самой Меркель. Если ХДС не удержит власть в Гессене, в партии могут уже до конца года поставить вопрос о ее отставке с поста лидера, пишет Bild.

Ранее CNBC назвал политиков, которые по мнению экспертов, могли бы заменить Меркель на посту канцлера Германии.

Пост канцлера ФРГ может занять новый генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий политик разделяет практичный подход Меркель. В этом же списке министр здравоохранения Йенс Шпан, председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус, а также министр обороны Урсула фон дер Ляйен, однако последняя "слишком амбициозна" по мнению членов партии, отмечае CNBC.