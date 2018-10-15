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Москва, 15.10.2018

Саудовская Аравия пригрозила США переходом на юань и нефтью по $200

«Expert Online» 2018
  • Саудовская Аравия пригрозила США переходом на юань и нефтью по $200
Финобзор

Если США попытаются ввести какие-либо санкции против Саудовской Аравии в ответ на убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле, Эр-Рияд повысит цены на нефть до $200, отказаться от доллара и перейти на перерасчет в юанях, а также предоставит России место для военной базы в городе Табук на северо-западе королевства, сообщает «Ридус». Помимо этого саудиты пообещали изменить баланс сил в Азии, наладив дружеские отношения с Ираном.

В США назвали подобные заявления «настоящим шантажом».

«Если даже цена в 80 долларов за баррель нефти злит президента Трампа, что он скажет, когда цена поднимется до 100, 200 долларов или даже выше», —прокомментировал ответ США глава телеканала «Аль-Арабия» Турки бин Абдулла Алдахил в эфире СNN.

Напомним, судьба оппозиционного журналиста Джамала Хашогги, известного своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии, остается неизвестной. По неподтвержденным данным, он исчез после посещения аравийского консульства, на основании чего США утверждают, что журналист мог быть убит, а тело его уже уничтожено.

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