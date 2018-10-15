Российская промышленность может исчезнуть

«Не вложившись в нее сейчас, мы рискуем потерять перерабатывающую отрасль как таковую», — утверждает журнал «Эксперт» в статье, сопровождающей публикацию уникального рейтинга инвестиционной активности, в который вошло 200 крупнейших российских компаний. Издание указывает на то, что во всех отраслях, кроме нефтегазовой, явно чувствуется дефицит инвестиций, причем промышленность — «в зоне особой опасности». Помимо нефтянки и (также недоинвестированной) инфраструктуры, на остальные отрасли приходится лишь 22% сделанных за последние пять лет крупнейшим российскими компаниями инвестиций. А это вся «ненефтегазовая реальная экономика» — промышленность и потребительские сектора: уголь, металлы, химия, обрабатывающие производства, торговля, перевозки и т. д.

«Эксперт» подсчитал, что российская обрабатывающая промышленность в совокупности вкладывает в обновление своих основных фондов столько же средств, сколько один концерн Airbus.

Компании обрабатывающей промышленности за пять лет вложили в свои основные фонды лишь немногим более триллиона рублей инвестиций. В 6 раз больше вложил «Газпром», втрое больше вложила «Роснефть». Упомянутый триллион, это лишь 3% от суммарных, и так не слишком обильных инвестиций компаний, вошедших в рейтинг двухсот наиболее активных инвесторов России.

Надежду на сохранение хоть какой-то промышленности в стране дает гособоронзаказ, считает «Эксперт». Он достается целому ряду крупнейших и при этом передовых российских предприятий, но имеет тенденцию к сокращению.

Лидер по инвестициям в промышленности — «Ростех». Крупнейшее промышленное предприятие страны по капитальным вложениям — «Уралвагонзавод», за пять лет он инвестировал в обновление фондов 172 млрд рублей, или 1,3 годовой выручки. Это в два-шесть раз больше, чем вкладывают, например, в отечественном автопроме.

«Неплохо смотрятся, — отмечает журнал, — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с инвестициями 170 млрд рублей и «Вертолеты России» примерно с 80 млрд рублей за пятилетку». Однако им надо конкурировать с западными отраслевыми гигантами, чьи инвестиции впятеро выше, причем не в сумме, а на каждого, а позиции на мировом рынке и технологические заделы — не в пример крепче.

Перспективными для инвестиций в России издание считает выпуск товаров народного потребления, тех же автомобилей, а также электроники, и традиционных товаров, таких как мебель или одежда. На следующем уровне по вложениям и сложности —инвестиции в производство высокотехнологичных станков, самолетов, нефтегазовых платформ.