Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.10.2018

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится «бабье лето»

«Expert Online» 2018

Позднее «бабье лето», которое характерно для середины сентября, но неожиданно, пришедшее в российскую столицу на прошлой неделе, всё-таки подходит к концу.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, прогноз погоды на ближайшие дни будет ещё благоприятным, в частности, до четверга ожидается тёплая и солнечная погода при дневных температурах от 14 до 17 градусов выше нуля, передаёт РИА Новости.

Однако, начиная с пятницы, 19 октября в Москву и область со стороны Норвегии придёт арктический циклон, который спровоцирует понижение температуры. И если в пятницу ещё будет относительно тепло – до плюс 14 градусов, то в ближайшее выходные солнце уйдёт за облака, станет ветрено и прохладно.

Так, в субботу, 20 октября столбики термометров будут показывать всего 10 градусов выше нуля, в воскресенье – примерно 8 градусов.

На следующей неделе прогноз погоды уже не будет вызывать у жителей и гостей московского региона только лишь положительные эмоции. Ожидаются дожди, а также дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. При этом синоптики не исключают выпадения первого снега, что вполне нормально для конца  октября.

В целом же прогноз погоды на 14 дней в Москве и Подмосковье вполне приемлемый. Сильного похолодания всё-таки не будет. А дневные и ночные температуры будут пусть не на много, но выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что по словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александра Голубева, на этой неделе в Москве и области температура будет в среднем превышать норму октября примерно на 5 градусов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым