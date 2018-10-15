Синоптики рассказали, когда в Москве закончится «бабье лето»

Позднее «бабье лето», которое характерно для середины сентября, но неожиданно, пришедшее в российскую столицу на прошлой неделе, всё-таки подходит к концу.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, прогноз погоды на ближайшие дни будет ещё благоприятным, в частности, до четверга ожидается тёплая и солнечная погода при дневных температурах от 14 до 17 градусов выше нуля, передаёт РИА Новости.

Однако, начиная с пятницы, 19 октября в Москву и область со стороны Норвегии придёт арктический циклон, который спровоцирует понижение температуры. И если в пятницу ещё будет относительно тепло – до плюс 14 градусов, то в ближайшее выходные солнце уйдёт за облака, станет ветрено и прохладно.

Так, в субботу, 20 октября столбики термометров будут показывать всего 10 градусов выше нуля, в воскресенье – примерно 8 градусов.

На следующей неделе прогноз погоды уже не будет вызывать у жителей и гостей московского региона только лишь положительные эмоции. Ожидаются дожди, а также дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. При этом синоптики не исключают выпадения первого снега, что вполне нормально для конца октября.

В целом же прогноз погоды на 14 дней в Москве и Подмосковье вполне приемлемый. Сильного похолодания всё-таки не будет. А дневные и ночные температуры будут пусть не на много, но выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что по словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александра Голубева, на этой неделе в Москве и области температура будет в среднем превышать норму октября примерно на 5 градусов.