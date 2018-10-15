Moody's: США гибнут под гнетом неравенства

«Суверенный кредитный профиль может быть подорван через каналы экономических, институциональных и политических рисков», — характеризует агентство Moody’s положение в США и указывая как на основную причину этого сценария, «растущее неравенство, связанное с возможностями по доходам и занятости». Неравенство может стать причиной, по которой будет понижен суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов

«Растущее неравенство в доходах и богатстве являются ключевым социальным доводом, который повлияет на кредитный профиль Соединенных Штатов посредством ряда факторов, определяющих кредитных рейтинг, включая экономическую, институциональную и фискальную силу. И хотя неравенство в доходах в целом увеличилось во всех развитых экономиках с 2000 года, расхождение в доходах в США намного выше и с более сильным сосредоточением богатства», — сообщила в первой декаде октября служба Moody's Investors Service в докладе «Правительство Соединенных Штатов: растущее неравенство в доходах, скорее всего, скажется на кредитной оценке».

«С 1995 года наиболее обеспеченные слои населения США в среднем увеличили свое состояние почти на 200%. При этом наименее обеспеченные 40% столкнулись со снижением своего материального состояния», цитируют сообщение международного рейтингового агентства «Вести. Экономика».

«Рост неравенства происходит одновременно с ухудшающимся фискальным прогнозом наряду с растущими затратами на социальное обеспечение», а «кредитного профиля США растущее неравенство усугубит давление на фискальную позицию страны», — прогнозируетагентствоMoody's, которое «ожидает, что растущее неравенство затруднит принятие каких-либо политических мер по минимизации данной сложной фискальной динамики», и «более того, суверенный кредитный профиль может быть подорван через каналы экономических, институциональных и политических рисков».

«Увеличение разрыва в неравенстве происходит из-за ряда причин, таких как глобализация, автоматизация, технологический прогресс, требующий более развитых навыков, растущая стоимость образования, снижение прогрессивноcти налогового законодательства», — пессимистично оценивают аналитики Moody's перспективы социально-экономической ситуации и международно-финансовой позиции США.

Сейчас, напоминает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, у S&P Global Ratings кредитный рейтинг оценивается на AA+ с 2011 года, у Moody’s этот показатель пока находится на максимальной отметке. И, уверен аналитик, несмотря на долгие обсуждения этого вопроса, последний анализ от Moody’s говорит о том, что американская экономика достаточно стабильна. Инфляция в США составляет 2,3% по последним данным, то есть разгона инфляции нет. Безработица на рекордно низком уровне за многие десятилетия, а рост зарплат превысил 4,79% г/г за август.

Таким образом, делает вывод Вадим Меркулов, если зарплаты в Штатах продолжат уверено расти, а инфляция не будет превышать 3%, то мы можем ожидать стабилизации тренда, который говорит о критической ситуации вокруг расслоения населения по доходам. Дональд Трамп прекрасно это понимает и, по-видимому, его программа по возвращению производства в США направлена именно на решение этой проблемы. Ожидаю, что на отрезке до 6 месяцев Moody’s не будут снижать кредитный рейтинг США. Однако если ситуация по росту зарплат и инфляции серьезно изменится, то ухудшение рейтинга вполне возможно, но для этого инфляция должна резко вырастить выше 3%, безработица вернутся на уровень выше 4,5%, а рост зарплат снизится до 1% г/г.

Прогнозы по ухудшению рейтинга на основании социального неравенства в США актуальны и логичны, уверен, в свою очередь, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Проблема существует давно, говорит он, однако сроки наступления экономического коллапса не годичной или пятилетней перспективы. Для улучшения ситуации, при условии неизменности политики, основы нет. Снижение рейтинга в ближайшей перспективе может являться политическим шагом для ухудшения настроений избирателей перед предварительными выборами в Сенат. Так ранее в этом году, несмотря на наличие тех же проблем, ни одно рейтинговое агентство не ссылалось на данный фактор как на сильную угрозу рейтинга в будущем.

Да, признает Денис Владимиров, социальное неравенство сказывается на экономическом росте. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) еще в 2015 году публиковала отчет, согласно которому у 34 членов ОЭСР неравенство в доходах и уровне жизни в период с 1985 по 2005 года стало причиной недобора экономического роста в размере 4,7%. И на тот момент, по состоянию на 2015 год, Америка занимала 4-е место в черном списке. Если разобрать детально, то считается, что неполный рабочий день становится причиной отсутствия заработка даже в период экономического бума. В США, например, средняя продолжительность рабочей недели, то есть среднее количество часов, отработанных работниками в несельскохозяйственном секторе, с 2006 года колеблется возле отметки в 34 часа. То есть каждый день в среднем получается 6,8 часов (кроме просадки в полтора года с конца 2008 по начало 2010 года).

Уровень безработицы в США идет к рекордно низкому значению за всю историю. То есть классические факторы влияния, именно в Америке, некритичны, повторяет Денис Владимиров. Кроме того, по всем развитым странам ситуация одинаковая. Богатые богатеют, бедные нет. Причины тенденции по миру озвучены абсолютно верные и заключаются они в несоответствии требований профессий 21-го века и навыков населения. Для роста квалификации нужно дополнительное образование. Для дополнительного образования, кроме кредитования, например, нужно элементарное желание справиться с ситуацией. То есть существует необходимость подстроиться под мировой прогресс, а большинство не всегда согласно и готово к переменам во взрослом возрасте, считает он.









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