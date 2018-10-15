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Москва, 15.10.2018

Трамп признал превосходство России в космосе

«Expert Online» 2018

Россия обогнала США  в области подготовки космических войск. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп на митинге в Ричмонде, пишет агентство Nation News.

Америка должна догнать Россию и сократить отставание, которое образовалось в гонке за космос.

Издание отмечает, что Трамп уже дал поручение Минобороны страны уделять больше внимания на создание космических сил.

Сегодня Пентагон, по словам президента США, уже работает над шестым видом вооруженных сил, - космическим, который анонсирован к появлению в июне 2019 года.

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