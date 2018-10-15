Трамп рассказал, как относится к Путину

Как рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью CBS, он считает свою линию поведения со своим коллегой Владимиром Путиным достаточно «жесткой».

Реплика прозвучала в ответ на вопрос об отсутствии резких заявлений в адрес российского президента.

Трамп не согласился с подобной постановкой вопроса.

«Я думаю, я веду себя довольно жестко с ним лично. У нас была встреча... Это была очень жесткая встреча и очень хорошая», —сообщил он.

Помимо этого глава Белого дома заявил, что хоть и ему и приводят в пример линию поведения в отношении России Барака Обамы, но наступательное вооружение Украине было предоставлено его администрацией, а не его предшественника.