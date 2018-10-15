Учёные установили одну из главных причин развития слабоумия

Учёные-генетики одного из британских научных университетов назвали одну из главных причин развития слабоумия.

Они установили, что основная часть случаев ранней деменции связана не с наследственными факторами, а с появлением новых «точечных» мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга, пишет журнал Nature Communications.

При этом учёные напоминают, что болезни Альцейгмера и Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках так называемого белкового «мусора», постепенно убивающего нейроны в разных частях мозга.

Это в свою очередь приводит к потере памяти и старческому слабоумию при болезни Альцейгмера, а также к потере контроля над конечностями при развитии болезни Паркинсона.

Причины развития этих болезней и других форм слабоумия долгое время оставались загадкой для ученых. Однако британские генетики нашли возможное объяснение этому, проанализировав то, как распределены мелкие мутации по разным регионам мозга у пожилых людей, часть из которых страдала от деменции и болезни Альцгеймера.

Опытным путём они определили, что эти мутации появляются в ДНК во время деления клеток, что может объяснять то, почему некоторые люди становятся жертвами болезней Альцгеймера и Паркинсона, не имея для этого наследственной предрасположенности.

Также генетики выяснили, что эти мутации встречались в мозге больных и здоровых пожилых людей неслучайно. В частности, старческое слабоумие напрямую связано с повреждениями в генах, управляющих ростом сосудов мозга и работой барьера между кровеносной системой и его тканями.

По мнению учёных, их дальнейшие опыты и исследовательская деятельность, помогут понять, как сильно новые «опечатки» в ДНК влияют на её развитие. А это, как считают генетики, необходимо для понимания того, будут ли помогать людям те лекарства, которые в настоящее время создаются для лечения болезни Альцгеймера.