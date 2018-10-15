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Москва, 15.10.2018

В Кремле ответили на слова Трампа о причастности Путина к «отравлениям и убийствам»

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы заявил, американский лидер Дональд Трамп прямо не обвинял своего российского коллегу в причастности к «отравлениям и убийствам».

По словам представителя Кремля, «президент США допустил возможность», а к лингвистическим особенностями следует относиться осторожно и гибко, передаёт РИА Новости.

При этом Песков ещё раз подчеркнул, что никаких прямых обвинений в адрес Путина Трамп не озвучивал.

«В отношении Путина не может существовать каких-либо обвинений, подкреплённых обвинениями и доказательствами. РФ не имеет ничего общего с такими обвинениями», – резюмировал Песков.

Ранее на сайте CBS News был опубликован фрагмент интервью, в котором глава Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос журналистки телеканала, имеет ли Путин отношение к «убийствам и отравлениям».

«Наверное, да. Наверное», — сказал президент США.

Кроме того, в том же интервью Трамп подчеркнул, что считает свою линию поведения с Путиным «жёсткой».

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