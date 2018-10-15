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Москва, 15.10.2018

В Минтруда прокомментировали предложение сделать День учителя выходным

«Expert Online» 2018

Возможное введение дополнительного выходного в День учителя повлияет на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени, такое предложение надо внимательно изучить, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты

Любовь Ельцова – заместитель главы Минтруда – прокомментировала предложение одного из депутатов Госдумы о введении в стране дополнительного выходного – в День учителя.

По её мнению, если такое решение будет принято, то это окажет непосредственное влияние на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени.

Поэтому, как считает чиновник, такое предложение надо внимательно изучить, передаёт РИА Новости.

При этом она Ельцова напомнила, что в России отмечается традиционно День учителя, в том числе в Кремлевском дворце. А вот, по внесению изменений в Трудовой кодекс (ТК) надо внимательно смотреть.

«Поправки в 112 статью ТК РФ будет влиять на хозяйствующих субъектов. Тем самым мы будем снижать фонд рабочего времени, – резюмировала заместитель главы Минтруда, добавив, что такие вопросы необходимо решать на трёхсторонней комиссии».

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