Военный завод на Украине «закупил» мусор вместо двигателей

Директор украинского бронетанкового завода подозревается в афере, следствием которой стала закупка металлического мусора вместо шести двигателей с коробкой передач LHD TYP 2855A.6 на сумму более 5,1 миллиона гривен. Договор на поставку подписан с поставщиком ООО «Укравто Конверсия», который таким образом присвоил госсредства, выделенные минобороны Украины.

О скандале рассказал украинский блогер Диана Михайлова со ссылкой на постановление Центрального районного суда Николаева.

Уточняется, что договор был заключен в марте 2017 года, а уже в начале текущего года поставщик получил предоплату 80% от стоимости.

По приказу директора НБТЗ 12 ящиков с логотипом Iveco были загружены различными металлическими предметами, по весу совпадающими с весом двигателей и коробок передач. Ящики опломбировали и в качестве двигателей продемонстрировали представителю ГП «Укроборонпром».