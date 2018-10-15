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Москва, 15.10.2018

Военный завод на Украине «закупил» мусор вместо двигателей

«Expert Online» 2018

Директор украинского бронетанкового завода подозревается в афере, следствием которой стала закупка  металлического мусора вместо шести двигателей с коробкой передач LHD TYP 2855A.6 на сумму более 5,1 миллиона гривен. Договор на поставку подписан с поставщиком ООО «Укравто Конверсия», который таким образом присвоил госсредства, выделенные минобороны Украины.

О скандале рассказал украинский блогер Диана Михайлова со ссылкой на постановление Центрального районного суда Николаева.

Уточняется, что договор был заключен в марте 2017 года, а уже в начале текущего года поставщик получил предоплату 80% от стоимости.

По приказу директора НБТЗ  12 ящиков с логотипом Iveco были загружены различными металлическими предметами, по весу совпадающими  с весом двигателей и коробок передач. Ящики опломбировали и в качестве двигателей продемонстрировали представителю ГП «Укроборонпром».

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