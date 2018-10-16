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Москва, 16.10.2018

Бывший глава НАТО «наехал» на Трампа

«Expert Online» 2018

Андерс Фог Расмуссен – бывший генсек НАТО – обвинил президента США Дональда Трампа в создании хаоса в мировой политике.

По его мнению, внешнеполитический подход хозяина Белого дома «Америка прежде всего» – не является частью решения проблемы восстановления международного порядка, передаёт телеканал CNBC.

При этом Расмуссен убеждён, что в настоящее время только США обладают «глобальным охватом» действий для того, чтобы восстановить международный порядок и право.

Но, как считает экс-генсек НАТО, сложность заключается в том, что Трамп возомнив себя богом, в реальности вообще отошёл от мировой политики.

«Поэтому сейчас в мировой политике и происходит хаос. Это в тот самый момент, когда мир нуждается в настоящем лидерстве. И только американцы могут это лидерство обеспечит», – резюмировал Рассмусен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 годы.

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