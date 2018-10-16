Бывший основатель и владелец газеты «Спорт-Экспресс» найден мёртвым в Москве

16 октября в Москве на Осеннем бульваре обнаружен мёртвым один из основателей и бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин.

Тело 67-летнего мужчины, который был хозяином газеты в 2003–2012 годах, нашли под окнами многоэтажного дома, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, издатель мог покончить с собой из-за больших долгов.

В свою очередь агентство городских новостей «Москва» уточняет, что сумма долгов погибшего превышала 50 млн руб. При этом источник близкий к следствию утверждает, что в оставленной покойным предсмертной записке говорится о поступавших в его адрес угрозах.

В частности, Telegram-канал Mash поясняет, что Рубину, угрожал гендиректор ООО ЧОП «Сентинел-1» Владимир Тюренков, которому экс-владелец «Спорт-Экспресса» якобы задолжал более 70 тыс. евро.

Между тем, Тюренков в беседе с корреспондентом РБК подтвердил, что Иван Рубин действительно задолжал ему огромную сумму денег. Однако факт угроз со своей стороны категорически отверг. По его словам, Рубин не отказывался возвращать долг, но оттягивал срок. Кроме того, Тюренков подчеркнул, что погибший был психологически неустойчив, злоупотребляя спиртными напитками.

Наша справка

Иван Рубин совместно с первым главредом «Спорт-экспресса» Владимиром Кучмием являлся одним из основателей газеты. Непосредственно самой газетой Рубин владел с 2003 по август 2012 года. Однако он вынужден был продать свои акции из-за грянувшего в 2012 году экономического кризиса.