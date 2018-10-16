Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.10.2018

Дефицит бюджета США достиг своего максимума с 2012 года

«Expert Online» 2018

Дефицит бюджета США в 2018-м финансовом году вырос сразу на 17 %, достигнув отметки в 779 млрд долл. При этом в отношении ВВП он увеличился на 0,4 процентных пункта, до 3,9% - максимального показателя за 6 лет.

Как отмечается в совместном отчёте главы Минфина США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой Барака Обамы, передаёт РИА Новости.

В частности, отмечается, что с начала президентства Трампа в США было создано более 4 млн рабочих мест. Кроме того, реальные зарплаты выросли на 1,4%.

Несмотря на такие жизнеутверждающие заявления, согласно документу, общие расходы выросли на 3,2% (127 млрд долл.). В то же время доходы увеличились всего на 1,4% (14 млрд долл.). Больше всего было потрачено на оборону (664,7 млрд долл.).

При этом дефицит бюджета продолжит свой рост и в 2019 году, достигнув 981 млрд долл., что составит примерно 4,6% от ВВП.

Напомним, по итогам этого финансового года госдолг США достиг максимального значения за всю историю (21,516 трлн долл.).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым