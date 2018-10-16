Дефицит бюджета США достиг своего максимума с 2012 года

Дефицит бюджета США в 2018-м финансовом году вырос сразу на 17 %, достигнув отметки в 779 млрд долл. При этом в отношении ВВП он увеличился на 0,4 процентных пункта, до 3,9% - максимального показателя за 6 лет.

Как отмечается в совместном отчёте главы Минфина США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой Барака Обамы, передаёт РИА Новости.

В частности, отмечается, что с начала президентства Трампа в США было создано более 4 млн рабочих мест. Кроме того, реальные зарплаты выросли на 1,4%.

Несмотря на такие жизнеутверждающие заявления, согласно документу, общие расходы выросли на 3,2% (127 млрд долл.). В то же время доходы увеличились всего на 1,4% (14 млрд долл.). Больше всего было потрачено на оборону (664,7 млрд долл.).

При этом дефицит бюджета продолжит свой рост и в 2019 году, достигнув 981 млрд долл., что составит примерно 4,6% от ВВП.

Напомним, по итогам этого финансового года госдолг США достиг максимального значения за всю историю (21,516 трлн долл.).