JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года

Валютные стратеги американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что рубль в ближайшие месяцы будет чувствовать себя лучше других валют развивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост цен на нефть поможет российской валюте избежать тех потерь, с которыми столкнутся, например, турецкая лира и южноафриканский рэнд.

Аналитики банка прогнозируют, что курс доллара к рублю будет слабо меняться до марта 2019 года, отмечая, что за тот же период лира подешевеет на 30%, а южноафриканская валюта — на 8%.

После достижения в сентябре своего наихудшего значения к доллару за последние два с половиной года, рубль смог восстановиться на 8% благодаря поддержке цен на нефть и решению Банка России до конца года прекратить ежедневные валютные интервенции.

Два этих фактора, в совокупности с уменьшением количества продающих российскую валюту участников рынка, позволят курсу рубля оставаться стабильным.

«Рублю должно помочь снижение геополитической напряженности. ... Но связанные с этим фактом риски остаются значительными и непредсказуемыми, на наш взгляд», — подчеркивают стратеги банка.

JPMorgan для своих клиентов сохраняет нейтральную рекомендацию в отношении российской валюты. Эксперты банка прогнозируют, что в марте 2019 года курс доллар/рубль будет на том же уровне, что и в понедельник 15 октября. То есть курс доллара составив 65,55 рубля.

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск 16 октября снизился на 22,03 копейки и составил 65,5305 рубля. 15 октября он равнялся 65,7508 рубля.