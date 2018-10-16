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Москва, 16.10.2018

Минздрав намерен «обезличивать» сигареты

«Expert Online» 2018

Российский Минздрав готовит новые меры по борьбе с курением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову. Среди возможных нововведений по борьбе с курением  «обезличивание» пачек сигарет, оформленных без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями марок, а также сокращение разрешенных для курения мест.

«Решение вопроса с «обезличиванием» пачек требует и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», - сообщила Скворцова.

Министр сообщила, что после принятия «системного и сбалансированного антитабачного законодательства» Россия смогла покинуть ряды самых курящих стран мира, сократив число курильщиков более чем на 20%.

Скворцова считает, однако, что «с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти», поэтому никак нельзя останавливаться на достигнутом.

Министр, как глава ведомства по здравоохранения, своей главной задачей в этом вопросе видит поддержку мер по «последовательной денормализации курения».

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