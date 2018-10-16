Нефть дорожает на фоне готовности Саудовской Аравии признать гибель журналиста

Мировые цены на нефть после непродолжительной отрицательной динамики в ходе торгов утром 16 октября идут вверх из-за геополитических рисков, передает Прайм. В первую очередь участники обеспокоены ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста и санкциями США против Ирана.

Так декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 0,31%, достигнув $81,03 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,11% – до $71,86 за баррель.

Напомним, 2 октября в Турции после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле исчез обозреватель Washington Post Хашукджи. Некоторые СМИ сообщили сегодня о смерти журналиста на допросе. Данный факт готова признать и Саудовская Аравия, что неминуемо повлечет за собой санкции США против Эр-Рияда.