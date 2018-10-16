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Москва, 16.10.2018

Нефть дорожает на фоне готовности Саудовской Аравии признать гибель журналиста

«Expert Online» 2018
  • Нефть дорожает на фоне готовности Саудовской Аравии признать гибель журналиста
Из открытых источников

Мировые цены на нефть после непродолжительной отрицательной динамики  в ходе торгов утром 16 октября идут вверх из-за геополитических рисков, передает Прайм.  В первую очередь участники обеспокоены ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста и санкциями США против Ирана.

Так декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 0,31%, достигнув  $81,03 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,11% – до $71,86 за баррель.

Напомним, 2 октября в Турции после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле исчез обозреватель Washington Post Хашукджи. Некоторые СМИ сообщили сегодня о смерти журналиста на допросе. Данный факт готова признать и  Саудовская Аравия, что неминуемо повлечет за собой санкции США против Эр-Рияда. 

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