Порошенко пригрозил России авиацией

Украинский президент Петр Порошенко в ходе учений «Чистое небо — 2018» заявил, что «Россия заплатит высокую цену» за авиудары по Украине. Об этом свидетельствует запись на странице Facebook главы государства.

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — сообщил Порошенко.

При этом политик не уточнил, когда именно Москва наносила авиаудары по Украине.

Также Порошенко в очередной заверил НАТО и США в преданности общим ценностям и политике , подчеркнув, что военные Украины многому учатся у войск альянса.

Ранее сообщалось о начале учений «Чистое небо — 2018» которые продлятся до 19 октября.