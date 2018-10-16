Путин рассказал о реальном росте зарплат и сокращении безработицы в России

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы в нашей стране.

По словам президента РФ, в августе 2018 года безработица, сократившись до 4,6%, находилась на рекордно низком уровне. При этом рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4%, отметив, что за последние месяцы он несколько ускорился, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Путин заявил, что в период с января по август 2018 года реальная зарплата россиян выросла на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В целом же, как подчеркнул глава российского государства, зарплата за тот период выросла на 8,4%. Однако президент признал, что такая ситуация наблюдается не во всех областях.

«Хотя в целом позитивная тенденция здесь есть», – резюмировал Владимир Путин, добавив, что стабильная ситуация в стране стала возможна благодаря действиям Кабмина и Центробанка.