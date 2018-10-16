Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.10.2018

Раскрыта тайна Стоунхенджа

«Expert Online» 2018

Британские учёные раскрыли загадку Стоунхенджа – самого знаменитого доисторического сооружения на планете.

Они установили, что знаменитый архитектурный памятник, который начали возводить ещё в каменном веке, построили люди – никакого отношения к божественному или внеземному происхождению Стоунхендж не имеет, передаёт РИА Новости.

В течение 1,5 тыс. лет его достраивали и перестраивали, не раз меняя планировку. При этом масштабные раскопки последних лет, а также генетические анализы древнего ДНК помогли учёным раскрыть почти все секреты этого удивительного монумента. В частности, известно, что Стоунхендж заложили коренные палеолитические племена, обитавшие в Европе ещё в конце каменного века – это около 5 тыс. лет назад.

На равнине Солсбери они сделали круглую площадку (хендж), ограничив её рвом и валом. Ещё через 200 лет здесь решили возвести масштабный каменный монумент. Для этого в центре установили пять трилитонов каменных конструкций в виде буквы «П», а также алтарь из красного песчаника и кругами вкопали несколько десятков вертикальных мегалитов. Так возник Стоунхендж — каменный хендж.

Для постройки использовали два вида горных пород – кремнистый песчаник и голубой камень, представляющий собой вулканическую породу.

Долгие годы считалось, что эти камни привезли сюда из Западного Уэльсе, расположенного в 400 км отсюда. Но каким образом почти 200 глыб по 500 тонн каждая транспортировали в Стоунхендж?

Согласно одной из гипотез, уэльские камни принёс сюда задолго до начала строительства ледник. Однако сейчас геологи это не подтверждают и вдвигают версию, что голубые камни были установлены в Уэльсе, а затем разобраны и перевезены на новое место.

Но главное открытие заключается в другом – учёные установили, что Стоунхендж строили 50 поколений людей в течение 1,5 тыс. лет. Исследователи подсчитали, что только на транспортировку мегалитов потребовался примерно миллион человеко-часов.

Чтобы реализовывать проекты такого масштаба, мобилизовать людей, необходимо было обладать сильной властью и немалым благосостоянием. Именно поэтому, по мнению ученых, Стоунхендж строили богатые сообщества, проживавшие на юге Британии.

Эту гипотезу подтверждают и археологи, которые нашли в погребениях Стоунхенджа множество золотых вещей. При этом драгоценный металл обнаружили сразу в 15 курганах того периода.

Это говорит о концентрации могущественных племен в этом регионе и в то же время ставит крест на предположениях об иноземном или даже «внеземном» происхождении строителей монумента.

Есть версия, что памятник задумывался как кладбище – вокруг него насыпаны сотни курганов. Кроме того, возможно, что Стоунхендж служил обсерваторией, инструментом отсчёта времени.

Памятник мог также быть и лечебницей. Древние легенды, что его камни обладают целебными свойствами, дожили до наших дней.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым