Россияне стали вдвое меньше пить

За последние пять лет удалось вдвое снизить потребление алкоголя, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме по общественному здоровью в Москве 16 октября.

«За предыдущие пять лет удалось снизить потребление алкоголя более чем на 40%, потребление табака среди взрослых - на 22%, среди детей - в 2,5 раза», - цитирует Скворцову «Интерфакс».

По словам министра, граждане России стали вводить в рацион больше овощей и фруктов, а также начали «понимать необходимость физической активности».

В результате принятых мер продолжительность жизни в России выросла до исторических максимумов - 72,7 года, для женщин - 77,6 лет, отметила министр.

Также удалось добиться минимальных за всю историю России показателей материнской и детской смертности.