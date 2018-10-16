Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.10.2018

Росстат назвал самый быстродорожающий продукт

«Expert Online» 2018

Быстрее других продуктов в России дорожает пшено. В этом году крупа подорожала уже на 41%, сообщил Росстат.

К октябрю текущего года стоимость килограмма пшена составляет 44 рубля, тогда как в начале года продукт стоил 30 рублей за килограмм.

В результате резкого подорожания пшено из разряда самых дешевых круп переместилось в сегмент дорогих, сообщила замдиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Причиной роста цены на данный вид крупы топ-менеджер назвала плохой урожай прошлого года.

«В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», - рассказала Глазунова.

Эксперт также отметила, что удорожание не окажет особого влияния на «конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом» из-за не высоко потребления продукта.

Отмечается также, что заметное влияние на потребление может оказать изменение цен на более популярные крупы - гречку и рис.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым