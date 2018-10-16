Росстат назвал самый быстродорожающий продукт

Быстрее других продуктов в России дорожает пшено. В этом году крупа подорожала уже на 41%, сообщил Росстат.

К октябрю текущего года стоимость килограмма пшена составляет 44 рубля, тогда как в начале года продукт стоил 30 рублей за килограмм.

В результате резкого подорожания пшено из разряда самых дешевых круп переместилось в сегмент дорогих, сообщила замдиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Причиной роста цены на данный вид крупы топ-менеджер назвала плохой урожай прошлого года.

«В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», - рассказала Глазунова.

Эксперт также отметила, что удорожание не окажет особого влияния на «конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом» из-за не высоко потребления продукта.

Отмечается также, что заметное влияние на потребление может оказать изменение цен на более популярные крупы - гречку и рис.