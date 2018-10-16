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Москва, 16.10.2018

Сбербанк рассматривает возможность продажи головного офиса

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время Сбербанк может продать свой головной офис (площадь 85 тыс. метров), расположенный в российской столице на улице Вавилова, после чего переехать в район «Москва-Сити».

Банку также перейдут за долги два недостроенных небоскрёба «Суворов плаза», находящие на Кутузовском проспекте,а также две офисные башни общей площадью около 160 тыс. квадратных метров, которые расположены рядом с бизнес-центром «Президент плаза», передаёт агентство Reuters.

При этом отмечается, что Сбербанк уже перевёл часть своих подразделений в «Президент плазу». Помимо, этого банк взял в аренду площади в Poklonka Place на Поклонной улице и в «Башне на Набережной» непосредственно в «Москва-Сити».

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