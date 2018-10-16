Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.10.2018

В России запустили сервис для вызова беспилотного такси

«Expert Online» 2018

В России создана ещё одна тестовая зона – на территории инновационного центра «Сколково» – для работы беспилотного такси.

В сообщении компании «Яндекс» отмечается, что беспилотник можно будет вызвать прямо в приложении «Яндекс.Такси», передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Как известно, научно-технический комплекс Сколково расположен на территории Новой Москвы, в 1,5 км от МКАД.  Этот уникальный город, создавался с нуля по принципам «города будущего». Здесь преобладает застройка особого типа, преимущественно малоэтажные здания. При этом в Сколково есть всё, что имеется и в самом обычном городе: жилые комплексы, парки, развлекательные и спортивные центр, школа и детский сад.

В «Яндексе» также пояснили, что в будущем большинство российских городов будут похожи на Сколково. Поэтому решили создать новую тестовую зону именно там.

«Нам интересно понять, как беспилотник сможет функционировать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства», - резюмировали в «Яндекс», добавив, что беспилотное такси будет свободно курсировать по всей территории Сколково.

Для того, чтобы вызвать его, необходимо всего лишь в своём смартфоне открыть приложение Яндекс.Такси. После чего сервис сам определит местоположение пользователя и, если тот находится на территории города, предложит ему услугу поездки на беспилотнике наравне с обычными такси.

Напомним, первое беспилотное такси начало курсировать в России летом 2018 года. Для повседневных поездок им пользуются жители «Иннополиса», расположенного в Татарстане в 40 км от Казани.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым