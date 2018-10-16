В России запустили сервис для вызова беспилотного такси

В России создана ещё одна тестовая зона – на территории инновационного центра «Сколково» – для работы беспилотного такси.

В сообщении компании «Яндекс» отмечается, что беспилотник можно будет вызвать прямо в приложении «Яндекс.Такси», передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Как известно, научно-технический комплекс Сколково расположен на территории Новой Москвы, в 1,5 км от МКАД. Этот уникальный город, создавался с нуля по принципам «города будущего». Здесь преобладает застройка особого типа, преимущественно малоэтажные здания. При этом в Сколково есть всё, что имеется и в самом обычном городе: жилые комплексы, парки, развлекательные и спортивные центр, школа и детский сад.

В «Яндексе» также пояснили, что в будущем большинство российских городов будут похожи на Сколково. Поэтому решили создать новую тестовую зону именно там.

«Нам интересно понять, как беспилотник сможет функционировать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства», - резюмировали в «Яндекс», добавив, что беспилотное такси будет свободно курсировать по всей территории Сколково.

Для того, чтобы вызвать его, необходимо всего лишь в своём смартфоне открыть приложение Яндекс.Такси. После чего сервис сам определит местоположение пользователя и, если тот находится на территории города, предложит ему услугу поездки на беспилотнике наравне с обычными такси.

Напомним, первое беспилотное такси начало курсировать в России летом 2018 года. Для повседневных поездок им пользуются жители «Иннополиса», расположенного в Татарстане в 40 км от Казани.