Варшава обвинила Германию и Россию в сговоре

Как сообщил экс- министр обороны Польши Антони Мачеревич, сотрудничество России и Германии при строительстве «Северного потока — 2» затягивает «петлю на шее» его страны. Накануне экс-чиновник дал интервью телеканалу TVP1.

В этой связи основным союзником в вопросе противодействия данному проекту для Варшавы становится Вашингтон, поскольку ни одна другая страна не сможет помочь в этом вопросе.

«Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока — 2". Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, и навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи», — сообщил Мачеревич.

Он также уверен, что Польша может сохранить независимость при условии отказа от «Северного потока-2», а также, если на ее территории не будут размещены американские военные базы.

При этом экс-чиновник подчеркнул, что американский фонд Сороса «Открытое общество» оказывает по этим вопросам Польше неоценимую поддержку.