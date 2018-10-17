Администрация Трампа подготовила новые санкции против России

По сообщению телеканала NBC, администрация США президента Дональда Трампа подготовила новый пакет санкций против российских компаний, работающих по восстановлению инфраструктуры в Сирии. Под ограничительные меры попали и компании из Ирана также участвующие в строительных работах в САР.

Как сообщает источник NBC, США не намерены из-за этого вступать в военный конфликт с Тегераном и тем более с Москвой, однако, в их планах помешать восстановлению Сирии финансово с помощью новых санкций против определенных компаний.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что западная коалиция во главе с США только имитирует борьбу с ИГ (запрещена в России) на юге Сирии, отмечает агентство Nation News. На самом деле бандформирования зачастую получали от Запада помощь в виде оружия и медикаментов.