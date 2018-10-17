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Москва, 17.10.2018

Администрация Трампа подготовила новые санкции против России

«Expert Online» 2018

По сообщению телеканала NBC, администрация США президента Дональда Трампа подготовила новый пакет санкций против российских компаний, работающих по восстановлению инфраструктуры в Сирии. Под ограничительные меры попали и компании из Ирана также участвующие в строительных работах в САР.  

Как сообщает источник NBC, США не намерены из-за этого вступать в военный конфликт с Тегераном и тем более с Москвой, однако, в их планах помешать восстановлению Сирии финансово с помощью новых санкций против определенных компаний.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что западная коалиция во главе с США только имитирует борьбу с ИГ (запрещена в России) на юге Сирии, отмечает агентство Nation News. На самом деле бандформирования зачастую получали от Запада помощь в виде оружия и медикаментов.

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