Америка поднялась с колен

Отскок

Торги среды, 17 октября, основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) провели в «зеленой зоне»: рост основных фондовых индексов составил в среднем около 1,5%, сообщило агентство «Прайм». Это произошло после скачка американских индексов акций, которые во вторник выросли на 2,2-2,9%. Рост, после недавних падений, случился на фоне обнародования сильных финансовых показателей американских компаний.

В итоге 17-го утром по московскому времени корейский KOSPI вырос на 1,14%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,19%, японский Nikkei 225 — на 1,32%.

А вот биржи Китая изменяются слабо, но для этого есть внутренние причины. Во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 млрд юаней (около 1,3 млрд долларов) за подделку вакцины от бешенства. Нашли, что подделать, это же смертельная болезнь! В результате на рынке зафиксировано снижения в секторе здравоохранения.

«Да, – признает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, – мы увидели рост фондовых индексов, однако это может оказаться временным эффектом. Да, может, не сейчас, но приближается время большой коррекции». Началась отчетность, которая внесла позитива на бирже, говорит эксперт, более того: по многим прогнозам, компании, у которых отчетность впереди, ждут хорошую прибыль по третьему кварталу.

Однако внешние проблемы никуда не делись. Вовсю продолжаются переговоры США и Китая, торговая война ещё не закончена. Экономические показатели выглядят сильно, однако наращивание этой силы идет ненормальными темпами. Слишком быстрый рост экономики – это так же не выгодно, как и быстрое падение.

Так же не забываем, добавляет Екатерина Туманова, что скоро выборы в конгресс США. И скорее всего, они, как всегда, пройдут с массой скандалов. Это тоже не на руку фондовому рынку. Обе партии обязательно найдут виновных в кибер-подставах, будут очередные высказывания Дональда Трампа, которые снова могут отправить фондовые индексы вниз. Сейчас мы просто получили первую весточку, и работать на фондовом рынке в текущее время необходимо максимально осторожно, советует аналитик.

Что скажет ФРС

Что касается текущей ситуации, то, добавляет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, настрой на возврат любви глобальных инвесторов к рисковым активам начал появляться ещё в пятницу. И вчера, войдя во вкус биржевой игры, они явно стремились покупать уже не столь перекупленные активы, что и послужило поводом к существенному росту после вполне здоровой коррекции на американском фондовом рынке.

Вчерашние данные о росте промышленного производства подлили масла в огонь покупок, просигнализировав инвесторам о новом витке роста экономики США. Следом за рынками в США, инвесторы из Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии так же отреагировали ростом на изменение внешнего экономического фона.

Но сегодня, отмечает аналитик, инвесторам предстоит ознакомиться с протоколами уже прошедшего заседания ФРС США и, возможно, именно на этой неделе и будет решаться судьба дальнейшего тренда на американском и прочих финансовых рынках. Участники рынка хотят ясности в дальнейшей политике ФРС США, которая проанонсировала дальнейшее повышение стоимости денежных средств в мировой экономики, которая на данный момент ещё далека от спокойствия. Пока на американских фондовых площадках инвесторы на время забыли о торговых, валютных и прочих конфликтах, есть возможность поспекулировать на тему роста после краткосрочной коррекции.

Но никто не отменил общий клубок мировых геополитических и экономических проблем, которые могут неожиданно всплыть на поверхность мирового финансового рынка в самый неподходящий момент. Текущую волатильность, Роман Блинов воспринимает как биржевую спекуляцию, явно агрессивную и направленную на заманивание инвесторов в новые покупки активов. Как только американские индексы смогут перевалить за исторические вершины, можно будет вести разговор о новом витке всеобъемлющего роста на мировом финансовом рынке. Пока же, уверен аналитик, на рынках только коррекция от начавшейся волны переоценки ценностей, и не более.

Не стоит забывать и о рынках сырья, где есть Иран и Саудовская Аравия, добавляет Роман Блинов. А также и о долговых рынках, где есть Европейский союз и Италия, а кроме них Англия с попытками выхода из состава единой Европы. Есть и самый большой раздражитель для США – Россия и Китай, которые так же мешаются на каждом углу администрации Дональда Трампа и не только им. Кризиса на международном финансовом рынке как минимум до выборов в конгресс США мы, скорее всего, не увидим, полагает Роман Блинов. Но мир штука крайне противоречивая и изменения в нем происходят каждую секунду.