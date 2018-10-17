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Москва, 17.10.2018

Опубликован список стран, в которых туристы тратят больше всего денег

«Expert Online» 2018

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили список стран, которые больше всего заработали на туристах в 2017 году.

ТОП-10 стран, получающих от туризма наибольший доход, возглавили США. В 2017 путешественники принесли в американскую казну 211 млрд долл., что составляет 16% мировых трат.

На втором месте — Испания (68 млрд, 5,15%), на третьем – Франция (61 миллиард, 4,6%).  В лидирующую пятерку также вошли Таиланд (57 млрд, 4,3%) и Великобритания (51 миллиард, 3,9%). Кроме них в ТОП-10 попали: Италия, Австралия, Германия, Макао и Япония.

Всего в 2017 году путешественники потратили на туризм почти 1,5 трлн долл. При этом на первую десятку стран приходится 49% всех туристических трат.

Ранее сообщалось, что эксперты Mastercard опубликовали список самых посещаемых город мира, который возглавил Бангкок.

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