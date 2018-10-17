«От Измаила до Мариуполя»: Украина возьмет под контроль морскую границу

Украина возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя до конца текущего года. Об этом в среду, 17 октября, заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщают Украинские Вести.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", – сказал он, отметив также, что корабельно-катерный состав пополнят новыми катерами.

Кроме того, в Госпогранслужбе создали подразделения оперативного реагирования "Дозор", в том числе для проведения специальных действий на воде.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.