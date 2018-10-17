Названа страна с самой высокой продолжительностью жизни в 2040 году. И это не Япония

Эксперты из Университета Вашингтона спрогнозировали среднюю ожидаемую продолжительность жизни в 2040 году. Согласно наиболее вероятному сценарию, она возрастет на 4,4 года как для женщин, так и для мужчин, сообщает The Lancet.

Исследование охватило 195 стран, авторы учли как состояние систем здравоохранения, так и основные причины смертности. Также на прогноз повлияли доступ к чистой воде, санитарные условия, количество курящих и людей с ожирением, средний уровень образования и доходов.

Страной с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни станет Испания – 85,8 лет. На втором месте - Япония (85,7), замыкает тройку лидеров Сингапур (85,4). В десятку также вошли Швейцария (85,2), Португалия и Италия (84,5 года у каждой страны), Израиль (84,4), Франция (84,3), Люксембург и Австралия (84,1).

В целом уровня «80+» к 2040 году достигнут 59 стран (сейчас их чуть больше тридцати).

На последнее место авторы прогноза поставили Лесото (Южная Африка) – 57,3 года. Также негативные тенденции преобладают в ЦАР (58,4 года), Зимбабве (61,3), Сомали (63,6) и Свазиленде (65,1).

Согласно наиболее вероятному сценарию, главными причинами смерти людей в 2040 году станут ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфекции дыхательных путей, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хроническая болезнь почек, болезнь Альцгеймера, диабет и дорожно-транспортные происшествия. В целом возрастет смертность от неинфекционных заболеваний.

Как отмечают ученые, ключевыми негативными факторами для продолжительности жизни являются ожирение, курение и некачественная питьевая вода.