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Москва, 17.10.2018

Росгвардия: взрыв в Керчи – это теракт

«Expert Online» 2018

Сергей Меликов – первый заместитель директора Росгвардии – заявил, что произошедшее 17 октября в политехническом колледже – является терактом.

По его словам, в настоящее время сотрудники Росгвардии выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного теракта, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших в керченском учебном заведении стал взрыв самодельного взрывного устройства.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала журналистам, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Работает «Горячая линия»: 8 (3652) 55-09-05. По этому номеру телефону можно узнать всю информацию о погибших и пострадавших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Согласно последней информации, в столовой политехнического колледжа, расположенного в городе Керчь, сработало неустановленное взрывное устройство. Жертвами теракта стали минимум 10 человек. Более 50 - получили ранения различной степени тяжести.  

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