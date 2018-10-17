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Москва, 17.10.2018

Россияне смогут снимать наличные с помощью смартфона

«Expert Online» 2018

Россияне смогут совершать банковские операции с помощью смартфонов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

Банки внедряют возможность пользования банкоматами при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. В большинстве финансовых организаций пользователи смогут осуществить перевод между счетами, внести и снять наличные, оплатить услуги. Для выполнения указанных операций клиенту достаточно будет поднести смартфон к специальному NFC-ридеру терминала.

Операции с помощью смартфонов в банкоматах широко распространены в мире. Однако в России в настоящее время такие бесконтактные платежи и переводы доступны лишь в 782 из 203 тыс. терминалов.

Выдачу и прием наличных без "пластика" уже протестировали два банка: сегодня эта возможность доступна в 382 терминалах "Тинькофф-банка" и в 400 "Альфа-банка". "Сбербанк" и "Русский стандарт" тестируют бесконтактную функцию, а ВТБ, "Открытие", "Московский кредитный банк", "Почта-банк" и "Уральский банк реконструкции и развития" внедрят её в следующем году.

Банковские аналитики полагают, что бесконтактные банкоматы значительно сократят время обслуживания клиентов в сравнении со снятием наличных традиционным способом. Как подсчитали в ВТБ, функция снятия наличных в одно касание сократит время пользования банкоматом на 1,5 минуты — именно столько требуется терминалу на считывание карты и на последующие операции.

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