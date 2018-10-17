Аксенов: теракт в керченском колледже устроил ученик этого учебного заведения

Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа. По данным СК, им оказался оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, его мотивы сейчас выясняются, сообщают РИА Новости.

Согласно показаниям учащихся колледжа, которые они уже успел дать следователям, стало ясно, что один из студентов незадолго до взрыва оставил в столовой учебного заведения рюкзак. В рюкзаке, предположительно, находилась бомба, передаёт РБК со ссылкой на свой источник в МВД.

Кроме того, ученики рассказали, что ранее слышали от этого же юноши, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами.

В свою очередь Mash в своём микроблоге в Twitter публикует фотографию подозреваемого в теракте в колледже. На ней изображён светловолосый юноша с оружием в руках.

«Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Он зашёл с оружием в школу, открыл стрельбу и взорвал бомбу, – говорится в сообщении. – Если вы увидите его на улице – уходите сейчас же и звоните в полицию».

Глава Крыма Сергей Аксенов в прямом эфире телеканала Россия-24 заявил, что теракт устроил студент 4-курса этого учебного заведения. Его труп обнаружен на втором этаже. По словам Аксенова, молодой человек покончил с собой.

Между тем, стало известно, что количество погибших при нападении на керченский колледж возросло до 13 человек. Около 50 человек ранены. Большинство жертв и пострадавших – подростки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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