СМИ сообщили о связи подозреваемых по делу саудовского журналиста с наследным принцем

Как утверждает The New York Times, подозреваемых по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи ранее видели в компании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. В частности, один из подозреваемых, идентифицированный полицией Турции, ранее вместе с принцем дважды покидал самолет - в Париже и Мадриде.

Помимо этого существуют совместные фотографии из Хьюстона, Бостона и Нью-Йорка в ООН наследного принца и предполагаемых участников похищения. Трое из них связано со службой безопасности Мухаммеда бен Сальмана, еще один занимает высокопоставленный пост в МВД Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Ранее, американский президент Дональд Трамп просил помнить при расследовании исчезновения журналиста о презумпции невиновности, а прибывший в Эр-Рияд госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что «Саудовская Аравия серьезно настроена на установление всех фактов» и готова привлечь к ответственности «всех, включая высокопоставленных саудовских чиновников».