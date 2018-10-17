СМИ: В керченском колледже нашли ещё одну бомбу

В здании керченского политехнического колледжа обнаружена ещё одна неразорвавшаяся бомба.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на представителя Национального антитеррористического комитета. По его словам, в настоящее время на месте ЧП, работают сапёры, которые изучают обнаруженное взрывное устройство.

Напомним, ранее стало известно, что взрыв и стрельбу в колледже города Керчь устроил 18-летний студент этого учебного заведения. Как рассказал в прямом эфире телеканала Россия-24 глава Крыма Сергей Аксенов, молодой человек покончил собой – его тело обнаружили на втором этаже здания.

Согласно последним данным, в результате взрыва и стрельбы погибли 18 человек. Около 50 – ранены, более 20 из них находятся в тяжёлом состоянии.