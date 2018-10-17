СМИ: в Москве задержан вице-премьер Крыма

Виталий Нахлупин – заместителя главы Республики Крым Сергея Аксенова, бывший председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике – задержан в Москве.

Согласно предварительной информации, чиновник подозревается в махинациях с дорожными тендерами, передаёт РБК.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в МВД, Нахлупин курировал дорожное строительство. Кроме того, он отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Кроме того, стало известно, что сегодня прошли с обысками в представительстве «Крымской железной дороги», а также в Службе автодорог Крыма. Также в комитете конкурентной политики Крыма и в офисе «Крымэнерго» произведена выемка документов.

Власти республики, появившуюся информацию пока не комментируют.