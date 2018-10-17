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Москва, 17.10.2018

США признали, что «помогли» подъему экономики России

«Expert Online» 2018

Санкции США привели к «неожиданному подъему» в российской экономике, пишет Wall Street Journal.

Рост вызван увеличением цен на нефть и ослаблением рубля, вызванными ограничительными мерами, которые навязали американцы. В совокупности оба факта лишь укрепили российскую экономику, сообщает издание.

«Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно», —  цитирует газета эксперта из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

Подорожание нефти, как считает автор статьи,  вызвали санкции против Ирана. В общей сложности нефть на санкционных новостях подорожала на 14%, что позволяет экспортерам этого сырья из России увеличит выручку.

Издание в частности сообщает, что котировки нефтяных компаний из России «Роснефти» и «Лукойла» в 2018 году поднялись на 56% и 39% соответственно.

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