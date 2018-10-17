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Москва, 17.10.2018

Учёные рассказали, как диабет влияет на мужское бесплодие

«Expert Online» 2018

Учёные миланского Университета пришли к выводу, что бесплодные мужчины часто страдают от диабета второго типа. А это в свою очередь может указывать на наличие связи между этими болезнями.

При этом исследователи установили, что около 15 % бесплодных мужчин одновременно находились в состоянии преддиабета, о развитии которого они даже не догадывались, пишет BJU International.

Учёным удалось раскрыть одну из возможных причин развития бесплодия у мужчин, анализируя истории болезней пациентов, которые в последние годы обращались в репродуктивные клиники Милана с жалобами на проблемы в личной жизни. Тщательно проанализировав все эти данные, а также собрав образцы спермы и крови, исследователи установили, что на появление бесплодия сильное влияние оказывает диабет второго типа.

Также учёные выяснили, что диабет связан не только с развитием бесплодия, но и другими проблемами в нормальном функционировании половой системы мужчины.

В частности, у большинства мужчин-диабетиков снижено либидо. Кроме того, у них наблюдается пониженный уровень тестостерона в организме.

По мнению итальянских учёных, данное исследование следует учитывать специалистам репродуктивных клиник. Также это должно помочь мужчинам избежать проблем в личной жизни и развития полноценной инсулиновой недостаточности.

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