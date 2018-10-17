В керченском колледже прогремел мощный взрыв: много погибших и пострадавших

17 октября в политехническом колледже, расположенном в Керчи, произошёл мощный взрыв, жертвами которого стали не менее 10 человек.

Согласно первоначальной информации, в здании учебного заведения взорвался газ, передаёт «Интерфакс».

Однако в «Крымгазсети» утверждают, что колледж не был подключён к центральной системе газоснабжения, сообщает «Крыминформ».

Позже в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что причиной взрыва в Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

Кроме того, в НАК заявили, что занимаются предотвращением повторных взрывов в колледже. При этом не уточняется, были ли обнаружены в здании учебного заведения другие бомбы или здания проверяют

В результате случившегося погибли не менее 10 человек. Ещё около 50 - пострадали. 20 из них госпитализированы в местные клиники. Их состояние оценивается, как тяжёлое.

В Кремле уже прокомментировали информацию о случившемся в Крыму. По словам главы президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин поручил ФСБ, а также следственным органам принять все меры по установлению причин произошедшего.

«Версия теракта рассматривается», – цитирует представителя Кремля сайт радиостанция «Говорит Москва».