В Минэнерго заговорили о проекте «Северный поток — 3»

При увеличении спроса на российский газ в Европе не исключено строительство газопровода «Северный поток — 3», сообщил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. Чиновник подчеркнул, что проект должен рассматриваться с точки зрения экономической выгоды.

«Северный поток» на 2000 км сокращает протяженность транспортировки газа по сравнению с маршрутом через Украину. Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство», — рассказал Яновский.

Чиновник также уверен, что Европу обеспечить газом может только Россия и никакая другая страна в мире.

«Наш товар безальтернативен. Ни американцы, ни катарцы, ни норвежцы, ни африканцы не могут поставить такие объемы за такую низкую цену», — подчеркнул Яновский.

Напомним проект «Северный поток — 2» протянется по дну Балтийского моря из России в Германию и реализуется при участии европейских газовых компаний. В настоящий момент разрешение на строительство от стран, по чье территории пройдет трубопровод, не выдала только Дания.