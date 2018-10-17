В Сирии появились съедобные С-300 и автомат Калашникова

Кафе в центре сирийского Дамаска предлагает посетителям новое меню в стиле милитари, пишет пользователь Твиттер Иван Огильви.

Среди блюд - спагетти С-300, острый хот-дог «Калашников», фетучини «Томагавк». Также в честь знаменитого российского пулемета Калашникова названа куриная тортилья «ПКС», а стейк – «Душка» получил название в честь советского крупнокалиберного пулемета ДШК. Именно так на Ближнем Востоке прозвали это оружие. Под названием «РПГ» подаются кусочки жаренной в панировке курицы, мексиканские закуски фахитас названы «бомбами» из-за своей остроты. Название блюдам придумал хозяин заведения.

«Вдохновением стала война в Сирии, блюда отражают ее атмосферу. Мы решили, что нужен сэндвич с названием оружия и пошло», рассказал шеф-повар заведения Валид аль-Хатыб.

Он также отметил, что блюда пользуются огромной популярностью, поскольку все виды российского оружия в Сирии «знают все, от мала до велика».