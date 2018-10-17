Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 17.10.2018

В Сирии появились съедобные С-300 и автомат Калашникова

«Expert Online» 2018
  • В Сирии появились съедобные С-300 и автомат Калашникова
Твиттер Ivan O'Gilvi

Кафе в центре сирийского Дамаска предлагает посетителям новое меню в стиле милитари, пишет пользователь Твиттер Иван Огильви.  

Среди блюд  - спагетти С-300, острый хот-дог «Калашников», фетучини «Томагавк». Также в честь знаменитого российского пулемета Калашникова названа куриная тортилья  «ПКС», а стейк – «Душка» получил название в честь советского крупнокалиберного пулемета ДШК. Именно так на Ближнем Востоке прозвали это оружие. Под названием «РПГ» подаются кусочки жаренной в панировке курицы, мексиканские закуски фахитас названы «бомбами» из-за своей остроты. Название блюдам придумал хозяин заведения.

«Вдохновением стала война в Сирии, блюда отражают ее атмосферу. Мы решили, что нужен сэндвич с названием оружия и пошло», рассказал шеф-повар заведения Валид аль-Хатыб.

Он также отметил, что блюда пользуются огромной популярностью, поскольку все виды российского оружия в Сирии «знают все, от мала до велика».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Доллару грозит сокрушительный удар
      Доллару грозит сокрушительный удар